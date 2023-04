Jonge boeren van nu zitten aan de onderhandelingstafel, vroegen moesten ze vooral ‘Roomsche durf’ krijgen

Verwarring in rechtbank over export heroïne: was het 7 kilo of 500 gram?

BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK – Twee Fransen staan voor de rechtbank in Breda op verdenking van de uitvoer van ruim 7 kilo heroïne. Maar nog voordat de strafzaak goed en wel is begonnen, ontstaat opperste verwarring over die hoeveelheid. ,,Ik rond het maar af op 500 tot 1000 gram”, stelt de officier van justitie.