Jonge jongens en meiden buiten slachtoffers seksueel uit: 'Ze komen in een cyclus van criminaliteit en onveiligheid terecht’

Ouderen vaak eenzaam en ongelukkig in het gat tussen thuis en verpleeg­huis

GELDROP-MIERLO - Honderden verzorgingshuizen gingen sinds 2015 op slot. Ouderen helpen om thuis te blijven wonen werd het overheids-devies. Maar nu blijkt dat in ieder dorp en in iedere stad in het ‘gat van het bejaardenhuis’ ouderen verkommeren.

30 november