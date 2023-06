Jonge mantelzorgers vinden rondvlucht ‘echt gaaf’

Hapert moet na 17 jaar verder zonder manusje-van-al­les: ‘Was een beetje klaar met alle verplich­tin­gen’

Na zeventien jaar trouwe dienst en ruim 450 wedstrijden op zijn naam zwaait verdediger Rik Verdonschot (33) af bij Hapert 1. Zijn afscheid valt helaas wel samen met de derde degradatie die hij meemaakt bij de club, al was hij er ook bij drie promoties bij. ,,Die in 2012 was de mooiste.”