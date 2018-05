Jonge miljonairs: dit zijn de rijkste jonge Brabanders

Oproep Oproep: herinnerin­gen aan de Europacup 1 finale PS­V-Benfica in 1988

10:19 EINDHOVEN - Precies dertig jaar geleden, op 25 mei, beleefde PSV het hoogtepunt in de clubgeschiedenis. In de finale van de Europacup 1 werd Benfica verslagen. Was u erbij in Stuttgart en heeft u een bijzondere herinnering aan die dag, laat het ons weten.