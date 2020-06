Jonge overvallers in Brabant: 'Een taakstraf werkt het beste’

Je verjaardag vieren of een feestje geven, mag dat weer?

15 juni Wie jarig was in maart, april of mei en een feestje wilde geven, had flinke pech. Door de toen geldende coronamaatregelen binnen de intelligente lockdown was het niet mogelijk om vrienden uit te nodigen. Nu veel regels versoepeld zijn en de horeca weer open is, lijkt het erop dat ook feestjes geven weer is toegestaan. Maar is dat ook zo? En welke regels gelden er dan nog wel?