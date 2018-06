Jongeman (18) uit Roosendaal overleden bij botsing in Rucphen

Onterecht aan schandpaal genagelde leerling (19) gaat niet meer naar school

15:24 TILBURG - De 19-jarige jongen uit Tilburg die vorige week aan de schandpaal werd genageld in opsporingsprogramma Bureau Brabant, gaat voorlopig niet meer naar school. Dit is in overleg met de schooldirecteur besloten. Susem Cakal, de advocate van de familie, eist van de politie dat de onderste steen boven komt. ,,Dit is geen incident meer, maar een structureel probleem.”