Jongeman raakt zwaargewond bij steekpartij in Cuijk; vrienden leveren verdachte over aan politie

Beklim in Maashees één van de nog maar 19 luchtwacht­to­rens in Nederland

10 september MAASHEES - Luchtmachtmilitairen moesten in de jaren vijftig niet alleen goed kunnen kijken. Een uitmuntend gehoor was net zo belangrijk. Waarom? Dat kun je zaterdag en zondag ervaren bij een bezoek in Maashees aan een van de 19 luchtwachttorens die Nederland nog rijk is.