Jongen (18) loopt whiplash op in 'horrorglijbaan' Duinrell, X-Stream opnieuw dicht

De X-Stream glijbaan in pretpark Duinrell in Wassenaar is opnieuw dicht na een ongeluk. Een 18-jarige jongen uit Roosendaal raakte afgelopen zondag ernstig gewond, vermoedelijk als gevolg van een technisch mankement. Het is het zoveelste incident op de ‘horrorglijbaan’.

Meteen na de opening in 2010 was de attractie in het Tikibad al omstreden. De X-Stream bestaat uit een buis met klep, waar de zwemmer op moet staan. Met een druk op een knop valt de bodem onder zijn of haar voeten weg, gevolgd door een val van zeven meter door de buis. In het eerste half jaar na de opening raakten al zeker vijf mensen gewond, onder wie twee kinderen die in het ziekenhuis behandeld moesten worden.

Duinrell kwalificeerde de ongelukken destijds als ‘kinderziekten’ die kunnen voorkomen bij nieuwe attracties, maar ook in de jaren erna vielen nog slachtoffers. Zo maakte deze krant in 2013 nog melding van zeker negen incidenten. Hoeveel het er inmiddels zijn is onduidelijk, omdat het pretpark daarover niets wil zeggen.

Whiplash

De woordvoerder bevestigt alleen het incident van zondag, waarbij de 18-jarige Younes Joldersma een zware hersenschudding en een whiplash opliep. ,,Over de oorzaak kunnen we nog geen mededelingen doen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan. De glijbaan is daarom voorlopig gesloten.’’ De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de veiligheid van attracties, kan ook niets zeggen over het aantal incidenten. ,,Wij mogen die gegevens niet openbaar maken’’, zegt een woordvoerder. ,,Wel kan ik bevestigen dat we meerdere meldingen over het Tikibad in Duinrell hebben ontvangen’’.

Of ook het laatste incident gemeld is bij de toezichthouder, is niet bekend. Volgens de NVWA zijn attractieparken niet wettelijk verplicht alle incidenten te melden. Wanneer een ernstig ongeval gemeld is, doen de inspecteurs samen met de politie onderzoek.

Of dat ook hier gebeurt, is onbekend. De moeder van het slachtoffer, Vanessa Joldersma, vermoedt dat Duinrell het ongeluk bewust onder de pet houdt. ,,Ze namen ons helemaal niet serieus. Ik kreeg sterk de indruk dat ze het ongeluk wilden wegmoffelen. Ik moest een soort schadeformulier tekenen waarop níets stond ingevuld.’’