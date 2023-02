Jongeren die avondklok negeerden zien boete gehalveerd door rechter

‘Intens blij verrast door deze stad’, wildvreem­den in Tilburg en Breda sturen elkaar kaartjes

TILBURG - De mooiere gebouwen staan in Breda, maar qua cultuur is er meer te doen in Tilburg. Het is te lezen op één van de vele kaartjes die wildvreemden uit beide steden aan elkaar schrijven. Soms met tips, vooral met lieve woorden. ,,De teksten zijn voor 95 procent positief.”