Jongerenraad Roosendaal: ‘Praat niet over, maar met jongeren’

9.300 huishou­dens in Helmond maakten gebruik van energietoe­sla­gen: ‘Blij dat we mensen konden helpen’

HELMOND - Ruim 9.300 huishoudens in Helmond maakten in 2022 gebruik van de energietoeslagen. Het zijn cijfers die wethouder Erik de Vries niet verbazen. ,,We zijn wél blij dat we de mensen erop hebben kunnen wijzen.”