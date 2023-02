Jongerenwerker zamelt spelcomputers in: ‘Ieder kind moet mee kunnen doen’

Bronsschat volgend jaar even terug in Bernheze, Jan Cunen krijgt dit jaar kromzwaard te gast

NISTELRODE - De bronsschat van Nistelrode komt begin 2024 tijdelijk terug naar Bernheze. En het zwaard van de vorst van Oss is vanaf juni dit jaar te zien bij Museum Jan Cunen in Oss. Met dank aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die beide 'schatten’ beheert.

6:05