Jongetje (5) in levensgevaar na ongeval met springkussen bij Brabantse voetbalclub: ‘Speeldag eindigt in drama’

RUCPHEN - Een 5-jarig jongetje is zaterdagavond zeer ernstig gewond geraakt nadat het springkussen waarop hij speelde in elkaar zakte. Het kindje is met een traumahelikopter naar het ErasmusMC in Rotterdam gebracht. Dat gebeurt doorgaans alleen in levensbedreigende situaties. De clubvoorzitter reageert zeer aangeslagen en verwijst alle media door naar de politie.

Het springkussen was onderdeel van een stormbaan op de jeugddag van voetbalvereniging RSV in Rucphen en stond op het sportpark aan de Sprundelseweg. Daar zakte het door een nog een onbekende oorzaak in elkaar.

Hersentrauma

Het jongetje werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou onder meer een hersentrauma hebben opgelopen.

Door het ongeval heeft het bestuur van RSV besloten dat alle activiteiten van de komende week zijn afgelast, evenals de thuiswedstrijden. Hoe het nu met het jongetje gaat, kon de voorzitter niet zeggen. Volgens de politie is hij er nog steeds zeer slecht aan toe.

Slachtofferhulp

Een wijkagent, burgemeester Marjolein van der Meer Mohr en Slachtofferhulp zijn op het sportpark gearriveerd voor een bijeenkomst. De ouders van het slachtoffertje zouden het ongeluk hebben zien gebeuren.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de politie doen onderzoek om de toedracht van het incident te achterhalen. ,,Onze inspecteur is gisteravond langsgeweest en gaat kijken hoe het heeft kunnen gebeuren”, zegt een woordvoerder van de NVWA.

MultiPlay

Het springkussen is door de politie in beslag genomen. Of het om het omstreden MultiPlay-kussen gaat, konden de betrokken instanties nog niet zeggen.

MultiPlay is een van de populairste kussens van dit moment, die in verschillende thema’s wordt aangeboden. Het gevaar zou, aldus de deskundigen, schuilen in een tunnel en trap naar een glijbaan. Die worden door kinderen gebruikt om op de hoge wanden van het kussen te klimmen.

Afgelopen zomer liepen zeker twee kinderen, die werden gelanceerd na een sprong, een schedelbasisfractuur op. Ze kwamen buiten het kussen met hun hoofd op het beton terecht. De fabrikant en de NVWA kennen de gevaren van de speelkussens, maar halen de kussens niet allemaal terug.

In 2017 kwam het gemiddeld zes keer per dag tot een ongeval op springkussens in Nederland, bleek uit eerder onderzoek van RTL Nieuws.