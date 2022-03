Jongste dochter Bossche Schoolarchitect Jan de Jong over de liefde, pijn en angst in haar jeugd

Boeren vrezen veevoerte­kort door oorlog in Oekraïne: ‘Consument betaalt rekening van kostenex­plo­sie’

DEN BOSCH - Boeren maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voer voor hun dieren. Uit angst om mis te grijpen wordt incidenteel gehamsterd. Grotere zorgen zijn er over de enorme prijsstijgingen, die de consument uiteindelijk betaalt via duurder vlees en zuivel.

