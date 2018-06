Jordy Croux is vader geworden en Jacqueline Govaert duikt theater in

OM wil nóg meer geld in zaak Brabantse tuinders­frau­de

11:49 DEN BOSCH - Geen 31,3, maar bij 33 miljoen wil het OM terughebben van Theo van K. (70). Anderhalf miljoen euro staat vast in Luxemburg en Van K. helpt niet om dat los te maken. Hij is, volgens het Openbaar Ministerie, het brein achter een grootschalige fraude in de tuinbouw, met name in Brabant.