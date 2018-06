Jorrit Hendrix geniet op vakantie met dochter Leau en Mental Theo springt te enthousiast van podium bij Intents

Vijftien transport­be­drij­ven op de bon voor sjoemelen met vee en mest

1 juni EINDHOVEN - Vijftien bedrijven die zich bezighouden met transport van dieren en mest hebben dit jaar een boete gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ze hebben onder meer gesjoemeld met rij- en rusttijden of reden met teveel vee rond. In totaal zijn 25 bedrijven gecontroleerd, waarvan acht in Noord-Brabant, zes in Gelderland, een in Utrecht en twee in Limburg.