Juf Gea komt niet meer naar school, gezinsdrama hakt er flink in: ‘Hoe kon haar zoiets overkomen?’

Brabant toont belangstel­ling voor elektrisch raster tegen wolfaanval­len

10:28 DEN BOSCH - Elektrische afrastering die in Gelderland effectief blijkt tegen wolfaanvallen kan ook voor schapen en runderen in Brabant een redding zijn. Dat denkt het Brabantse provinciebestuur dat daarover contact gaat zoeken met experts in Gelderland.