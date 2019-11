Jumbo haalt maaltijdpakket met selderij terug

Fractie­voor­zit­ter Brabantse CDA: 'Dit doet mij als boerendoch­ter ook pijn'

1 november Ankie de Hoon, fractievoorzitter van het Brabantse CDA, bevindt zich in het oog van een gure herfststorm. De teleurstelling bij de achterban is na het stikstof- en veehouderijdebat van afgelopen vrijdag enorm. ,,Natuurlijk raakt dat me. We hebben hoog spel gespeeld. Dan is het lastig om aan de verwachtingen te voldoen."