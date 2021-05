Jumbo komt met Pizza Worstenbrood: ‘Nee, gewoon nee. Blijf van worstenbroodjes af’

Nieuwsover­zicht | Overleden baby in vuilniszak gevonden - Veronge­lukt vliegtuig­je was te zwaar

12 mei In Wernhout is woensdag het lichaampje gevonden van een overleden baby. Het lag in een vuilniszak in een park. Verder werd het politiebureau in Helmond is tijdelijk ontruimd omdat er een explosief binnen werd gebracht. Het bleek later een oefengranaat te zijn. En de Onderzoeksraad voor de Veiligheid kwam met het rapport over het dodelijke vliegtuigongeluk op Breda Airport, drie jaar geleden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.