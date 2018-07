Jumbo roept breekbrood terug om fout in allergie-informatie

Zomerserie Verkeer: Wie stapt er in de toekomst nog in de bus?

12:00 Is het openbaar vervoer in Brabant over een paar jaar nog wel een alternatief voor e-bike of Tesla? Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat denkt van wel. ,,Maar dan moet een bushalte de plek zijn waar mensen staan te wachten, niet de plaats waar toevallig een hokje staat."