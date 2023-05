Junks gijzelen complete straat • Vreugde door ontsnapte koeien • Taghi gaat zichzelf verdedigen

Een grote rare snuiter in de lucht boven Boxtel en Gemonde: zeearend ontsnapt in België

GEMONDE – Een grote rare snuiter in de lucht en in de bomen bij Boxtel en Gemonde houdt de gemoederen flink bezig. Steeds meer bewoners spotten een zeearend. Waar komt die grote vogel met kromme snavel in hemelsnaam vandaan?