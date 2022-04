Justitie klapt boek moordzaak Heidy Goedhart dicht

Verbreding Maasbrug voor fietsers? Even geduld alstu­blieft, CDA trekt motie in

GENNEP/OEFFELT - De Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt is deze week nauwelijks aan de orde gekomen in de Tweede Kamer, terwijl dat wel de bedoeling was. Er is daardoor nog geen duidelijkheid of er in ieder geval kans is om geld van het Rijk te krijgen voor verbreding van het fietspad op de brug. Het smalle fietspad wordt nu als gevaarlijk ervaren.

