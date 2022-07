Justitie zet streep door claim tegen Tilburgse oud-leiders Satudarah

De rechtbank in Breda oordeelde maandag dat er geen juridische basis is voor de ontnemingsprocedure tegen de gewezen Satudarah-leden. Het Openbaar Ministerie was eerder zelf ook al die conclusie gekomen. De twee broers zijn weliswaar door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor witwassen, maar omdat er geen deugdelijk strafrechtelijk financieel onderzoek is gedaan naar de inkomsten en uitgaven van de twee mannen, belandt de claim in de prullenbak.