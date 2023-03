Kabinet schrapt per direct coronamaatregelen • Wilma koos voor primitief leven in Roemenië

KABINET SCHRAPT PER DIRECT DE LAATSTE CORONAREGELS | Een mijlpaal: drie jaar na de eerste harde lockdown gaan de laatste virusregels per direct overboord. Het kabinet schrapt vanaf nu de adviezen om te testen bij klachten en minstens vijf dagen in isolatie te gaan. Ook GGD-teststraten gaan dicht. Mondkapjes en zelftests blijven beschikbaar voor mensen in medische risicogroepen.

DRUGSBENDE SNIJDT VINGERS AF EN KERFT DIEF IN VOORHOOFD VAN MAN | Henry W. (37) die twee weken geleden zwaargewond in de berm in Poppel (B) werd aangetroffen na te zijn ontvoerd in Eindhoven, is er nog veel erger aan toe dan gedacht. Een Marokkaanse drugsbende ontvoerde de man uit Heumen na een ripdeal van cocaïne en hakte twee vingerkootjes af. Zij kerfden volgens ‘De Telegraaf’ ook ‘Dief’ in zijn voorhoofd.

JOURNALISTE MARIJN DE VRIES HAD JARENLANG TE MAKEN MET WANGEDRAG BIJ NOS SPORT | Journaliste en voormalig profwielrenner Marijn de Vries (44) heeft bij NOS Sport te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. De Vries schrijft vrijdag in haar column voor NRC dat ze zich, ook na gesprekken met de hoofdredactie, jarenlang machteloos heeft gevoeld. ‘Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen’.

VERKIEZINGEN KOMEN ERAAN, WAT GAAT NIJMEGEN STEMMEN? | Wat Nijmegen gaat stemmen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen, wordt grotendeels door de jonge stemmers bepaald. Meer dan een derde van de kiesgerechtigden valt in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Op woensdag 15 maart wordt er in Nijmegen gestemd voor de Provinciale Staten verkiezingen van Gelderland.

‘TERMINAAL ZIEKE’ KLUSJESMAN TROGGELDE GOEDGELOVIG STEL HALVE TON AF | Een 32-jarige man uit Rhenen is bij de politierechter rakelings ontsnapt aan een verblijf in de cel voor het oplichten van een goedgelovig stel uit Bennekom. De slachtoffers werden benadeeld voor meer dan 50.000 euro. Opmerkelijk: de rechter legde een hogere straf op dan was geëist.

ISABEL (16) IS NAAST SCHOLIER OOK MANTELZORGER | Isabel Davelaar (16) uit Heteren is niet alleen scholier. Thuis zorgt ze geregeld voor haar gehandicapte broertje en jongere (5) zus. Op school vertelt ze over haar leven als mantelzorger. ,,En dat is best spannend. Het laatste wat je op onze leeftijd wilt, is anders zijn dan anderen.”

‘KANJER’ VEERLE (13) uit BERKEL-ENSCHOT OVERLEDEN | Veerle Blok (13) uit Berkel-Enschot is afgelopen woensdag overleden. Het meisje hoorde vorig jaar dat ze een hersentumor had en zamelde sindsdien geld in voor onderzoek. Maandag vierde ze nog haar dertiende verjaardag.

ANNE (33) MIST DRIE AFSPRAKEN IN ZIEKENHUIS DOOR OV-STAKING | De stakingen in het openbaar vervoer zijn voor veel mensen niet alleen vervelend, voor de 33-jarige Anne van de Koppel uit Wageningen gaat het ten koste van haar gezondheid. ,,Ik heb er al drie ziekenhuisafspraken door gemist.”

CODE GEEL DOOR WINTERWEER, MAANDAG WORDT HET 15 GRADEN | Het witte landschap blijft nog wel even in het noorden van het land. Vandaag blijft het daar sneeuwen, en dat kan voor een witte deken van ‘net iets meer’ dan vijf centimeter zorgen. Met een stevige wind erbij kan het behoorlijk koud aanvoelen, met een gevoelstemperatuur lager dan - 5. Maar na het weekend klimt het kwik tot in de dubbele cijfers.

NIJMEGEN KRIJGT EEN NIEUWE DOORGAANDE WEG DE STAD IN | Wie aan de westkant Nijmegen in- of uitrijdt, moet de komende maanden rekening houden met wegafsluitingen en omleidingen. Ook de bussen rijden anders. De Weurtseweg wordt verbouwd tot fietsstraat en de Laan van Oost-Indië neemt de functie van doorgaande weg over.

OUD-PROFVOETBALLER HEEFT DEZELFDE DIAGNOSE ALS BRUCE WILLIS | Sinds oud-profvoetballer en voormalig amateurtrainer Jan Jaap Kooistra (57) uit Lelystad aan een zeldzame vorm van dementie lijdt, kan hij bijna niks meer. Zelfs communiceren lukt niet meer. Om aandacht te vragen voor deze slopende ziekte en geld in te zamelen voor onderzoek, neemt zijn zoon Jort Jaap binnenkort deel aan een wandeltocht van 4265 kilometer. ,,Ineens kwam hij alleen nog maar thuis met chips en cola.”

FC VOLENDAM-VOORZITTER JAN SMIT HAALT UIT: ‘DIT DORP IS VERGIFTIGD DOOR JALOEZIE | Voorzitter Jan Smit van FC Volendam noemde zijn geboortedorp tijdens een inleidend praatje op een bijeenkomst voor supporters eerst nog het achtste wereldwonder. Vervolgens ging de zanger er als een bikkelharde verdediger met gestrekt been in.

WILMA UIT DIDAM KOOS VOOR PRIMITIEF LEVEN IN ROEMENIË | Precies een jaar geleden verhuisde Wilma Rigo met haar gezin van Didam naar Roemenië. Misschien een ongebruikelijke stap, maar wel heel bewust naar een zelfvoorzienend leven.,,Iedereen hier wil naar West-Europa, men snapte niet dat ik híernaartoe kwam.”

