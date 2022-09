Kachel ’s nachts lager of een constante temperatuur? Dit kun je het beste doen voor je gasverbruik

Arriva-personeel staakt weer, vrijdag geen treinen op de Maaslijn

CUIJK - Door een staking van het Arriva-personeel in Limburg, rijden er vrijdag geen treinen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. ,,Alle treinen voor de Maaslijn starten in Limburg. Dat betekent dat er vrijdag geen enkele trein zal rijden over de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen”, aldus een woordvoerster van Arriva.

15 september