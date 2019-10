Kamerleden slaan alarm over diepgeworteld wantrouwen van Brabantse boeren in politie

TILBURG - Tweede Kamerleden vinden het 'pijnlijk’ en ‘schokkend’ dat boeren zo'n diepgeworteld wantrouwen hebben tegen de politie dat ze niet de telefoon pakken als ze zijn benaderd door drugscriminelen. Uit de door deze krant gepubliceerde enquête blijkt dat slechts één op de tien boeren de politie inlicht als criminelen hen vragen naar de huur van een stal of schuur voor het telen van wiet of produceren van synthetische drugs.

Het Rosmalense CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft begrip voor het wantrouwen van de boeren. ,,Het kantelpunt was volgens mij de bezetting van de boerderij in Boxtel, afgelopen zomer. Dat kun je niet afdoen als een onschuldige actie van dierenactivisten. Boeren zien dat de politie die actievoerders niet meteen heeft gearresteerd. Logisch dat ze dan gaan denken dat het geen zin heeft om de politie te bellen.” Om het groeiend aantal lege stallen te beteugelen, vindt Van Toorenburg ook dat de overheid boeren financieel moet compenseren: ,,Als ze stoppen, moeten die stallen gesloopt kunnen worden”.

Volgende maand debat De Brabantse drugsproblematiek op het platteland komt 13 november in de Tweede Kamer aan de orde in een debat over georganiseerde drugscriminaliteit. VVD en CDA slaan alarm na de door deze krant gepubliceerde enquête onder Brabantse boeren over drugscriminaliteit (zie onderaan dit artikel). Vooral het grote wantrouwen van de boeren richting politie is de partijen een doorn in het oog. Voor Tweede Kamerlid Henk Krol (50Plus) reden om vrijdag al vragen in te dienen bij minister Grapperhaus over het feit dat Brabantse boeren die lastiggevalen worden door drugscriminelen dat niet melden bij de politie. Krol wil een uitgebreide surveillance in het buitengebied en aangiftes van boeren over drugscriminaliteit moeten prioriteit krijgen. Op korte termijn verwacht Krol verbetering in de handhaving bij drugscriminalireit. ,,Nu lijkt het of drugscriminelen vrij spel hebben.” Verder hamert 50Plus op een proef waarbij politie en militairen van legerbasis Oirschot samen de ‘drugscriminelen de stuipen op het lijf jagen’. De Brabantse SP heeft vragen gesteld aan Provinciale Staten. De partij wil weten wat de provincie gaat doen om boeren het vertrouwen te geven dat melden wél werkt en dringt nogmaals aan op de noodzaak van extra politie.

Protestacties

Volledig scherm Attje Kuiken © - De gapende kloof tussen boerenstand en overheid kwam afgelopen week ook al aan het licht bij de vele protestacties die de boeren de laatste weken hielden. ,,Pijnlijk om nu te lezen dat boeren het gevoel hebben dat ze de politie niet kunnen vertrouwen", vindt het Bredase PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Als je de politie belt, moet je natuurlijk het gevoel hebben dat er iets mee gebeurt. Als er dan niet eens een wijkagent beschikbaar is, gaat dat in boerenkringen natuurlijk rond als een lopend vuurtje.”



Kuiken wijst ook op de onderbezetting van de politie. ,,Dat speelt ons hier natuurlijk ook parten. Maar ondanks alle mooie woorden van minister Grapperhaus is er op Prinsjesdag opnieuw geen extra structureel geld vrijgemaakt voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit.”

Ook Michiel van Nispen, SP-Kamerlid uit Breda, ziet in de boerenenquête een bevestiging van zijn analyse dat 'de rechtsstaat de laatste jaren slecht onderhouden is’. ,,Er zijn verkeerde keuzes gemaakt: de politiecapaciteit schiet te kort en er zijn te veel politiebureaus gesloten. Het is heel erg dat boeren geen enkel vertrouwen meer hebben in de politie, dat kan niet zo blijven.”



Dat uit de enquête naar voren komt dat Brabantse bestuurders de drugsproblematiek op het platteland wellicht een tikkeltje te zwaar hebben aangezet, vindt Van Nispen niet erg: ,,Niemand kan ontkennen dat er een groot probleem is. En of dat nou héél erg is of héél héél héél erg, dat vind ik niet het belangrijkste.”

Schokkend

Dat is Kamerlid Henk Krol van 50Plus eens met de SP. ,,Het is juist goed dat Brabantse bestuurders er zo bovenop zitten. Ze hebben het probleem op de juiste waarde geschat", vindt hij. ,,Dat cijfertjes dan niet helemaal kloppen, daar maak ik me niet druk over.” Dat boeren niet melden noemt krol ‘schokkend’



,,Boeren voelen zich niet gehoord”, stelt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. ,,Als je naar de politie stapt en je voelt je niet serieus genomen, dat is de omgekeerde wereld. We hebben de boeren heel hard nodig om een goed beeld te krijgen van de drugscriminaliteit.”

De cijfers In opdracht van de Brabantse Onderzoeksredactie - die voor Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem onderzoek doet naar ondermijnende criminaliteit in de provincie - hield het gespecialiseerde onderzoeksbureau AgriDirect een representatieve enquête onder de Brabantse boeren over hun ervaringen met criminaliteit. In totaal zijn 426 boeren uitgebreid telefonisch bevraagd - 74 procent van het totaal aantal benaderde ondernemers. Ze zijn naar rato verdeeld op basis van hun toekomstplannen; stoppen, doorgaan op dezelfde weg of groeien. Ook is rekening gehouden met de geografische spreiding binnen de provincie en een goede verdeling over de verschillende agrarische sectoren.

Podcast