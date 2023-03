Kamervoorzitter Vera Bergkamp te gast bij laatste Spraakvermaak van Dik van Beest

Van Beest is vanaf de start in 2007 betrokken bij Spraakvermaak. Hij wist veel bekende Nederlanders, onder wie Alexander Pechtold, Frans Timmermans en Matthijs van Nieuwkerk, naar Terheijden te halen.

Het boek is uit

,,Het was een mooi boek, maar het boek is uit”, zei de 71-jarige presentator eerder deze week over zijn jaren bij Spraakvermaak in een interview met BN DeStem. Zondag wordt bekend wie hem gaat opvolgen. Zondag neemt ook zijn vrouw, Maria van Beest-Van Gils, afscheid. Zij is vijftien jaar vrijwilliger bij de redactie van het programma geweest.