Kamervragen D66: ‘Dit balletje-balletje met stikstof zal de natuur niet redden’

Hoe stikstof­han­del de BV Brabant opnieuw in gevaar brengt: ‘Er is iets gruwelijk mis’

24 april Brabant zet vol in op de handel in stikstofruimte om de BV Brabant draaiend te houden. Dat is in strijd met Europese regels en kan niet goed blijven gaan, zeggen wetenschappers en milieuclubs. ,,Het is wachten tot dit kaartenhuis instort.”