Kampenstrijd frustreert coalitievorming in Brabant

Advies informa­teur Brabant: coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA

24 april DEN BOSCH - VVD, CDA, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Deze partijen zouden volgens informateur Helmi Huijbregts een coalitie moeten smeden in Brabant. Het is de vraag of dat lukt, beseft de informateur. Haar voorstel wordt namelijk niet gedragen door alle partijen. Er is zelfs sprake van onderling wantrouwen tussen de potentiële partners, zegt Huijbregts.