Kampioen Papendrecht van begin tot eind de sterkste: ‘Deze wedstrijd blijft je toch altijd bij’

MET VIDEO Praten kan Menorah (23) niet, maar omringd door paarden spreekt haar gezicht boekdelen

Menorah (23) zit op de grond in de paardenbak, gezicht in de zon. Pony’s Lejoor en Panda staan minutenlang stil tegen haar aan, de neuzen tegen haar wang. Een volle schaterlach, Menorah geniet. Stichting Sosijn zet het sinds kort paardencoaching in voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. En dan gebeuren de bijzonderste dingen.