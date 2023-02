Kampioenen in Fortnite, Formule 1 en Rocket League komen naar Uden voor Gaming Day bij Levix

Levix zit al meer dan twee jaar op de nieuwe locatie in Uden, maar mede door de lockdowns is de opening in relatieve stilte voorbij gegaan. Daarom wil de zaak nu extra uitpakken met een Gaming Day, met wereldspelers in drie games. Onder hen is de wereldkampioen Rocket League, een futuristische voetbalgame met voertuigen in plaats van spelers.