Kan je roomservice bestellen bij een hotelbezoek? Test je kennis over de harde lockdown

cultuur Eva Line de Boer: ‘Een parenclub is niet ongemakke­lijk’

10 december TILBURG - Corona of niet, gevierd theatermaakster Eva Line de Boer is niet te stuiten. Tragikomedie ‘Of ja’ gaat over hoe mensen met elkaar praten, en hoe ze samen ook ongemakkelijk stil kunnen zijn. Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar 2019. ,,Een parenclub is helemaal niet ongemakkelijk.”