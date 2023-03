Kandidaten Provinciale Staten debatteren in Boxmeer

Onder anderen de lijsttrekkers Erik Ronnes (CDA, uit Boxmeer) en Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant, uit Vierlingsbeek) gingen verbaal de strijd aan in hun eigen regio. Ronnes, voormalig Kamerlid en oud-wethouder van Boxmeer, is in het huidige provinciebestuur een van de gedeputeerden. Ook PvdA-lijsttrekker Ward Deckers uit Vught, die in Boxmeer gewoond heeft, was present.