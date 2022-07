Kanoën tussen de wilde dieren in de Beekse Bergen: 'Je wordt iedere keer verrast’

Kijktip | Binnenkij­ken bij de nieuwe seks- en saunaclub in Zundert

Waar Club Diana de deuren sluit, opent even verderop in Zundert de nieuwe Saunaclub Le Grand. Gasten kunnen zich vermaken in de gemeenschappelijke bar of sauna. Wil een man het gezellig hebben met een vrouw? Dat kan in één van de 19 slaapkamers. Prijsafspraken worden onderling gemaakt: daar bemoeit de club zich niet mee.

9 juli