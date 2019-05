Karbonade onder vuur: 17 vragen en antwoorden over het systeem waarin wij varkens houden

1. Waarom bezetten actievoerders een boerderij in Boxtel?

Zoals de activisten van Meat the Victims stelden na hun bezetting van de varkensstal in Boxtel: ‘We hadden bij iedere willekeurige varkensboer in Brabant binnen kunnen vallen.’ Met andere woorden: deze varkenshouderij was, in de ogen van de actiegroep, niet slechter (of beter) dan de bedrijven van collega-boeren in de provincie. Boxtel kwam in beeld na een eerdere verkenning en vanwege de nabijheid van vleesverwerker VION.