Karlijn is cheerleader: ‘Het is meer dan alleen met pompoms schudden’

Nieuwsover­zicht | Brabant telt meer wolven dan ooit - Oud bordeel met roze slaapka­mers staat te koop

De huurprijzen in de vrije sector in Eindhoven gaan compleet door het dak: er is sprake van een stijging van 17 procent. In de Stiphoutse Bossen is een 14-jarige jongen aangevallen door twee jongeren. Het slachtoffer hield snijwonden over aan de aanval. En het nieuwe hotel in de Efteling krijgt 7 verdiepingen en een 106 meter brede voorgevel. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 6 april.

6 april