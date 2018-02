Kassajuf steelt tienduizenden euro's, Coop moet collega's ontslaan om faillissement te voorkomen

Sporen gevonden in huis van ouders verdachte in zaak-Hennie de Laat

14:58 TILBURG – De zoekactie in Tilburg die de politie donderdag hield in het onderzoek naar de dood van Hennie de Laat, heeft volgens een woordvoerder 'enkele sporen' opgeleverd. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze sporen iets met de zaak te maken hebben, vertelt voorlichter Willem-Jan Uytdehage.