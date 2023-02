Kat in kist gedumpt in Uden; Oscar uiteindelijk gestorven na spoedoperatie

UDEN - Een medewerker van Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden deed zaterdagochtend een vreemde ontdekking tijdens een wandeling. In het struikgewas vlak bij het opvangcentrum vond hij een katje. Die zat in een afgesloten, houten kist met gaas waardoor lucht naar binnen kon. Het dier, dat de naam Oscar kreeg, onderging een spoedoperatie. Helaas werd zondagochtend duidelijk dat Oscar het niet heeft gered.

‘Het moet toch niet gekker worden’, schreef de Dierenambulance op Facebook na de vondst. Oscar, een rood-witte kater, was niet gechipt maar droeg wel een vlooienbandje. Hoe lang het dier in de kist in het struikgewas heeft gestaan, is niet bekend.

Met spoed geopereerd

Al gauw bleek dat Oscar een pompende ademhaling had. ‘Zoiets wordt vaak veroorzaakt door stress, dus dat zou normaal gesproken een goede verklaring zijn. Aangezien het in de middag niet verbeterde, is hij toch voor onderzoek naar een specialist gebracht’, meldt de Dierenambulance. Een verblijf in de zuurstofkamer bracht geen verbetering, waarna een scan werd gemaakt.

Daaruit bleek dat Oscar een middenrifbreuk had. Het katje had een gat opgelopen in het middenrif, waardoor zijn organen in de borstholte kwamen en zijn longen verdrukten. Over de oorzaak daarvan zegt de Dierenambulance: ‘Er kan gedacht worden aan een aanrijding, maar ook mishandeling zou een oorzaak kunnen zijn.’ Daarom is gekozen om het dier met spoed te opereren, waarbij bleek dat zijn milt doormidden was gescheurd.

Zaterdagavond was het nog de vraag of Oscar het ging redden, gezien de zware ingreep die hij onderging. Op de vroege zondagochtend is hij alsnog gestorven aan zijn verwondingen. ‘Lieve Oscar, wat is er toch met jouw gebeurd? Misschien zullen we het nooit te weten komen, maar wij zullen blijven zoeken naar jouw baasje en naar het verhaal achter wat jou is overkomen.’

Bekijk hieronder de foto’s van hoe Oscar werd aangetroffen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.