Kaylea (16) overleed aan obesitas door verwaarlozing, ouders schuldig aan doodslag: ‘Ze leefde in dierlijke omstandigheden’

In Wales is een 45-jarige man schuldig bevonden aan de dood van zijn 16-jarige dochter. Het slachtoffer, Kaylea Titford, werd in oktober 2020 dood aangetroffen in haar woning. Volgens de politie leefde de tiener, die in een rolstoel zat, in omstandigheden die ‘zelfs voor een dier ongeschikt waren’. Kaylea’s moeder, de 40-jarige Sarah Lloyd-Jones, gaf in december al toe dat ze haar dochter ernstig verwaarloosde. Maar vader Alun Titford (45) bleef dat tot nu toe ontkennen.

Ambulancebroeders vonden de 16-jarige Kaylea Titford op 10 oktober 2020 dood terug in het huis waar ze samen met haar ouders woonde, in het Welshe dorp Newtown. Het was duidelijk dat de tiener er voor haar dood slecht aan toe was. Zo woog ze meer dan 146 kilogram. Met een lengte van 1,45 meter had ze daarmee een BMI van 70, wat neerkomt op morbide obesitas.

Beelden tonen in welke omstandigheden Kaylea sliep

De ouders van Kaylea zouden hun dochter ‘ernstig verwaarloosd’ hebben. Uit de autopsie bleek dat het 16-jarige meisje overleden was aan verschillende ontstekingen en infecties als gevolg van haar overgewicht. De tiener was bovendien niet meer in staat om normaal te bewegen. Sinds haar geboorte kampte Kaylea al met ‘hydrocephalus’, wat ook bekend staat als een waterhoofd. Ze leed daarnaast aan ‘spina bifida’ of een open rug. Dat is een aangeboren aandoening waarbij het ruggenmerg zich niet voldoende heeft ontwikkeld. Daardoor is er een gat of spleet in de ruggengraat.

‘Onmenselijk’

Sarah Lloyd-Jones en Alun Titford gaven hun dochter niet de nodige zorg. De hulpverleners die het lichaam van Kaylea in 2020 vonden, getuigden in de rechtbank over de ‘dierlijke’ en ‘onmenselijke’ omstandigheden waarin de tiener leefde. Kaylea’s slaapkamer was volgens hen erg ‘vies en romelig’. Overal lagen flessen met urine, plasdoeken en voedingsresten. Er waren ook maden en ander ongedierte. De hulpverleners voelden zich naar eigen zeggen ziek door de ‘rottende’ geur in de kamer. ,,Het was een schokkende situatie”, zei agent David Wilkinson. ,,Ik wou niet zien wat ik zag.”

Leerkrachten van Kaylea beschreven haar als een levendige en onafhankelijke tiener. Op een gegeven moment werd ze zelfs overwogen om te spelen in een paralympisch basketbalteam, klonk het. Kaylea’s schooldirecteur vertelde dat de tiener na de coronalockdown niet meer naar school kwam en leraren ‘meerdere excuses’ van haar moeder te horen kregen. De school had voor het laatst contact met Kaylea’s ouders op 9 oktober 2020, een dag voor de tiener dood werd aangetroffen.

Vader Alun Titford bleef lange tijd ontkennen dat hij iets te maken had met de verwaarlozing van zijn dochter en had naar eigen zeggen niet door hoe slecht het met haar ging. De 45-jarige man, die samen met Lloyd-Jones nog vijf andere kinderen heeft, verklaarde in de rechtbank dat het gezin vier à vijf avonden per week afhaalmaaltijden bestelde en dat hij dacht dat Kaylea de laatste maanden voor haar dood maar ‘twee tot drie kilogram’ was bijgekomen. Titford werd op borgtocht vrijgelaten. Op 1 maart zullen hij en Sarah Lloyd-Jones hun straf weten.

