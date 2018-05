'Keigezellig' optreden in Boxtel luidt nieuw album van Guus Meeuwis in

VIDEOBOXTEL - ,,Echt keigezellig!" Zo laat de albumpresentatie van Guus Meeuwis in Boxtel zich het best omschrijven volgens de aanwezige fans. En dat uitte zich vrijdagmiddag in wild zwaaiende armen, springende benen en een boel meezingende monden.

Tijdens de cd release in Podium Boxtel speelde Meeuwis zowel liedjes van zijn nieuwe album GELUK als golden oldies. ,,We zijn gespannen om de nieuwe nummers voor publiek te spelen, maar door ze met oude af te wisselen, smeren we de zenuwen uit over de show", zo verklaarde de Brabantse zanger.

Het publiek, dat na aanmelding via zijn website was geselecteerd door een loting, reageerde enthousiast op de nieuwe deuntjes van Meeuwis, maar ging pas écht los bij de eerste noten van Brabant . Zo ook de achtjarige Tess Meersbergen uit Boxtel. Samen met haar vader zong ze luidkeels mee. ,,Toen papa hoorde dat Guus hierheen kwam, heeft hij meteen een mailtje gestuurd", vertelt ze. De neef van Tess' opa, Willem van Schijndel, ontdekte de Nederlandstalige zanger in 1995 en was zes jaar lang zijn manager. ,,Misschien dat we daarom thuis zoveel naar Guus Meeuwis luisteren", vermoedt moeder. ,,Ik vind dat Guus heel goed op zijn gitaar speelt", lacht Tess verlegen. ,,En op de mondharmonica", vult ze gauw aan.

GELUK is het negentiende album van Guus Meeuwis en gaat over vriendschap, afscheid, liefde en Tilburg. 'En we blijven bij elkaar door dik en dun', zingt hij over de stad waar hij al jaren woont en die hij tijdens zijn theatertour na de zomer zal aan doen. De ticketverkoop start zaterdag 19 mei op zijn website.

Buiten de concertzaal evalueert een vriendengroep het optreden. Ze meldden zich allemaal apart aan en werden alle zes uitgekozen om aanwezig te zijn. ,,Heel trouwe fans zijn we niet, maar Guus is leuk voor iedereen", zegt Annelie Moonen. ,,En in Boxtel gebeurt bijna nooit iets, dus dan is dit wel bijzonder", lacht Patrick van den Heuvel. De nieuwe cd roept gemengde reacties op bij de vriendengroep. ,,Maar of je het nou leuk vindt of niet, je kunt altijd meezingen", aldus Patricia van den Heuvel.

Humberto bedankt

,,Humberto, bedankt voor Boxtel", grapte Meeuwis voorafgaand aan de showcase, refererend aan de uitzending van RTL Late Night maandag. Maandagavond bepaalde presentator Humberto Tan waar de albumpresentatie zou plaatsvinden. Dat deed hij door met een geblindeerde zonnebril op zijn neus een dartpijltje te gooien op rondspinnende kaart van Nederland. Het toeval wilde dat het pijltje op Boxtel landde en na enig geregel viel de keus op Theater Podium. En dus speelde de zanger vrijdagmiddag zijn liedjes in een kleine zaal voor 300 man.