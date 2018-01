Kenny B. blijft uit principe in Tilburg wonen: 'Naar Amsterdam kan ik niet over mijn hart verkrijgen'

Twijfels rondom heftig rukwindfilmpje: 'Ik denk dat het in scène is gezet'

11:54 DEN BOSCH – Bijna iedere Nederlander heeft ‘m wel voorbij zien komen: een filmpje van een man die met hoge snelheid wordt meegesleurd door een windvlaag in Den Bosch. Veel mensen zeggen medelijden te hebben met deze pechvogel, maar er zijn ook andere geluiden: is deze valpartij wel het gevolg van pech? Of zit er meer achter?