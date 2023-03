Kenrick Gunther strijdt tegen racisme: ‘Zeg niet te snel: het gaat toch goed, wat zeur je nou?’

Tilburg uitgekeken op Stadskij­kers? ‘Alle vijf stuk’

TILBURG - Alle vijf de Stadskijkers van Tilburg, waarop filmpjes en beelden met geluid te zien zijn, staan nog wel in de stad maar werken niet meer. Het is nog zeer de vraag of ze worden opgelapt. ,,Repareren kost 10.000 euro per stuk.”