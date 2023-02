Kerkpaden voor iedereen toegankelijk

De kwestie kwam aan de orde na klachten van bewoners van de Vetterik, het buurtschapje nabij de Kannewielseweg. Bijna twee jaar geleden werd het zandpad door enkele grondeigenaren afgesloten voor derden. Een hek belet sindsdien de doorgang. Ans Hennes en Anita van Engelen hielden in de Dorpsraad namens de omwonenden een pleidooi om het kerkpad in ere te herstellen. ,,Het is meer dan honderd jaar openbaar in gebruik geweest.’’ Ook Ko Nefs, oud-bewoner van het buurtje, deed een duit in het zakje. ,,Elders in het land worden dit soort vergeten paden juist opgeknapt.’’

Het kerkpad is ondertussen onderwerp van een gerechtelijke procedure die de buurt tegen de grondeigenaren heeft aangespannen. Binnenkort wordt de dagvaarding verstuurd. De grondeigenaren hebben destijds het hek gezet, omwille van hun privacy.

De Dorpsraad wil geen standpunt innemen in de kwestie. ,,We gaan niet op de scheidsrechterstoel zitten.’’ Wel vinden de leden dat beeldbepalende paden als bij de Vetterik in principe voor iedereen toegankelijk moeten zijn. ,,Het is een mooi wandelpad.’’

Wat ook meespeelt is dat het betreffende pad voor omwonenden de kortste vluchtroute is bij een eventuele calamiteit. Een naambordje bij het pad ontbreekt. Dat is jaren geleden al door de gemeente verwijderd.