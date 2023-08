Kermis Sint Willebrord rustig maar gezellig, ‘maar van gezelligheid kun je niet eten’

Stropers uit Boekel betrapt, politie vindt opgezet beschermd dier in huis

BOEKEL - In een woning in Boekel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een opgezette, beschermde vogel gevonden. Ook lagen er meerdere wapens, munitie en drugs in het huis. Twee verdachten zijn aangehouden op onder andere verdenking van stroperij.