Kermisexploitanten uit heel Brabant staan stil op snelweg naar Den Haag: ‘Er móét iets gebeuren’

Bijna on-Eindhoven­se beachclub op IJzeren Man

9:12 EINDHOVEN - Het terras van strandbad De IJzeren Man in Eindhoven wordt vanaf 1 juli omgetoverd in een luxe beachclub naar voorbeelden uit Miami of Ibiza: Insight Beach Brabant. De kosten: 200 euro per dagdeel of 300 voor een hele dag voor twee personen. Inclusief een fles bubbels.