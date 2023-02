Kèrrolain, die BBBoerenknol wint lachend de verkiezingen

Vessems multita­lent Sarah Neutkens heeft 1 echte drijfveer na diverse burn-outs: ‘Één groot feest’

ANTWERPEN/VESSEM - Sarah Neutkens blijft aan de weg timmeren. Er is niets dat ze niet aanpakt. Eerder dit jaar nog een spraakmakende deelname aan ‘De Slimste Mens’, een tweede boek ligt in het verschiet en nu haar eerste cd bij muziekgrootmacht Universal Music. Daarop is vastgelegd wat ze denkt.