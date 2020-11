Kerst met maximaal zes gasten: een vloek of een zegen? Laat ons weten hoe jouw decembermaand eruit ziet

Nieuwsover­zicht | Boeren proteste­ren tegen stikstofbe­leid - Ossenaar zoekt ‘rust’ van gevangenis en pleegt daarom overval

17 november Naar schatting duizend boeren protesteerden dinsdag in Den Haag tegen het stikstofbeleid. Bij DPG Media zijn drie poederbrieven bezorgd en het coronavirus lijkt zich minder snel te verspreiden. In Brabant werden de afgelopen week ruim duizend minder positieve coronatesten geconstateerd. Het kabinet deelde mee dat als de cijfers blijven dalen, half december de eerste voorzichtige versoepeling kan komen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.