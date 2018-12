Kerstbomen Henk krabbelt op na slechte prognose en verwelkomt het leven

SPRUNDEL - Henk de Graaf (62) werd een bekend man door zijn kerstbomenactie van december vorig jaar . Doodziek als hij was, probeerde hij met de verkoop van kerstbomen zijn penibele financiële situatie wat te verlichten. En dat werkte: hij verkocht 900 bomen vanuit zijn Sprundelse achtertuin en kreeg honderden steunbetuigingen vanuit het hele land. Ondanks zijn slechte prognose is Henk opgekrabbeld en zelfs weer een beetje aan het werk. ,,Er is altijd hoop.”

Henk en zijn vrouw Marja genieten tegenwoordig al als ze gaan tanken. Gewoon even een stukkie rijden door de groene omgeving van Sprundel, voelt als een soort uitje. ,,Het is hier zo mooi joh, we hebben het ontzettend naar onze zin. Rustig, landelijk en toch de supermarkt naast de deur. Vriendelijke mensen.”

Verhuizing

Nee, de verhuizing vanuit Hazerswoude-Rijndijk naar West-Brabant is absoluut geen verkeerde keuze geweest, zeggen Henk en Marja, eerder een zegen. Alleen verschrikkelijk jammer dat de hersentumor van Henk daar tussendoor kwam fietsen.

,,Ik werd vorig jaar september niet goed bij de supermarkt toen ik daar met mijn zoon was. Snel daarna werd een kwaadaardige tumor in mijn hoofd geconstateerd en ben ik geopereerd, maar ze konden niet alles weghalen. De dokters gaven me twee tot vijftien maanden. Ik kreeg 35 bestralingen, 9 maanden chemo en ben nu uitbehandeld. En weet je wat? De tumor wordt steeds kleiner. Wonderbaarlijk, vind ik.”

Henk de Graaf verkocht vorig jaar kerstbomen om aan inkomsten te komen. De tumor is zijn hoofd is niet weg, maar werd wel kleiner.

Monter

Henk de Graaf maakt een montere indruk en voelt zich ‘fantastisch’. Hij ging gezonder leven, eet minder vlees en zei zijn whiskytje vaarwel. Op dit moment geeft hij zijn leven een 8, zegt hij met een brede lach. Dat was vorig jaar compleet anders. Toen sloeg na de verpletterende diagnose – net na de verhuizing - de paniek toe. ,,We wilden wat inkrimpen, minder werken, rustiger aandoen. We waren net aan het opkrabbelen van de crisis toen we in een klap geen inkomsten meer hadden door mijn ziekte. Bij dit huisje hoort een flinke lap grond die vol stond met kerstbomen. Die zijn we gaan verkopen en dat was een geweldig succes. Hartverwarmend. De reacties van toen hebben me heel erg goed gedaan. Zo lief, brieven van mensen uit het hele land, soms ook met honderden euro’s erin. Onvoorstelbaar.”

Henk verkoopt dit jaar geen bomen, het is best veel werk en ze zijn te groot geworden.

Ondanks de verkoop van 900 bomen, staat de achtertuin van Henk en Marja nog steeds vol met honderden bomen, alleen zijn ze allemaal een stuk groter geworden. ,,Nee, nu even geen actie, haha. Het was toch ook best omslachtig. Misschien volgend jaar weer, als ze nóg groter zijn, voor bedrijven die er de ruimte voor hebben.”

Spannend

Henk en zijn vrouw Marja leven inmiddels ‘per drie maanden’. ,,Van scan naar scan. Dat is elke keer weer spannend. Ik probeer niet te veel met de ziekte bezig te zijn, maar juist dingen te ondernemen, weer een beetje werken als fotograaf, focussen op leven. Ik accepteer de komst van de dood niet, ik heb veel te veel te doen. Met positiviteit en wilskracht kom je een heel eind.”

Quote Ik focus op het leven, op positieve dingen. Daarmee en met wilskracht kom je een heel eind Henk de Graaf, Fotograaf

En met wietolie. Want naast de reguliere medische behandelingen, koos Henk bewust ook voor alternatieve aanvullingen. ,,Die wietolie reset je lijf als het ware. Ik neem drie keer per dag een paar druppels. Vreemd, maar ik voel het spul gewoon naar mijn hoofd trekken, naar de plek in mijn schedel die helemaal open heeft gelegen.”

De nostalgische schuur achter het huis zou een B&B moeten worden, maar het up-to-date maken van de ruimte vraagt een forse investering.

Naast de medische zorgen, zorgt ook de financiële situatie nog steeds voor onzekerheid, al is de verbouwing van het huis deels klaar. ,, We leven van de opbrengst van de verkoop van de fotostudio die we in Leiderdorp hadden en dat betekent heel goed nadenken voordat je geld uitgeeft. Zeker als je het investeert in stenen. We moeten schipperen en kunnen alleen voor de korte termijn iets plannen. De hoop is dat de schuur geld gaat opleveren als die eenmaal B&B is geworden, maar daar moet nog veel aan gebeuren.”

Relativeren

Het zou fijn zijn wanneer er een soort uitkering zou zijn, zegt Henk, dat zou rust geven. ,,Maar van de andere kant heeft de ziekte ons ook geleerd te relativeren. Het draait om je gezin, kinderen, kleinkinderen. Daar haal ik energie en kracht uit. Geld, keihard werken, achter allerlei mensen aanhollen, wat heb je er eigenlijk aan? Gek genoeg hebben we in zekere zin een fijner leven gekregen… Dus: verwelkom het leven, er is altijd hoop.”