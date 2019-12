Kerstboombranden relatief vaak dodelijk: zo is jouw boom veilig

Tien tipsTe droge kerstbomen. De brandweer waarschuwt er jaarlijks voor. Een dor exemplaar kan namelijk in luttele seconden zorgen voor een ware vuurzee in de woonkamer. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld mis toen een boom vlam vatte in een zorginstelling in Nijmegen . Een jaar ervoor kostte een kerstboombrand het leven van twee kleuters in Emmen .

Bij liefst één op de negen kerstboombranden in huis komt iemand te overlijden, blijkt uit onderzoek van NIST (National Instutite of Standards and Technology). De Amerikaanse overheidsorganisatie concludeerde dat kerstbomen weliswaar niet de voornaamste oorzaak zijn van woningbranden, maar wel enorm link kunnen zijn. NIST publiceerde een video om het gevaar aan te tonen.



Niet getreurd: de sierlijke boom in jouw woonkamer kan gewoon blijven staan. Met deze tips zorg jij ervoor dat jouw kerstboom brandveilig is.

Kunstboom

Een kunstboom of toch een ‘echte’? Er zijn natuurlijke meerdere factoren om rekening mee te houden, maar op gebied van brandveiligheid zijn kunstkerstbomen een betere keus. Dat stelt de brandweer.

Grootte

Koop nooit een boom die te groot is voor de kamer waarin je hem neerzet.

Geef regelmatig water

Het vochtgehalte in de naalden is de belangrijkste factor voor de brandbaarheid van een natuurlijke kerstboom. Zorg er daarom altijd voor dat je de boom regelmatig water geeft. Liefst iedere dag. Daar blijft Vallen de naalden uit als u met de boom op de grond tikt? Dan is de boom te droog.

Vers uit de natuur

Een boom met kluit, die net uit de grond komt, bevat volop boomsappen. Zo'n kerstboom vat dus veel minder snel vlam. Vergelijk het met een natte prop papier: die krijg je ook niet goed aangestoken. In een ruimte op kamertemperatuur houdt de boom het vocht overigens hooguit drie weken vast.

Geen kaarsen

De tijd van kaarsjes in de boom is ondertussen wel voorbij, maar toch benadrukken we het nog eens. Brandende kaarsjes in je spar zijn levensgevaarlijk. Zet ook geen kaarsen onder of rondom de boom.

Snoer

Geen kaarsen dus, maar elektrische lichtjes. Check bij de aanschaf hiervan of de verlichting goed geïsoleerd is. Het KEMA-keurmerk geeft aan dat de versiering brandveilig is. Rol de snoer helemaal uit bij het optuigen van de boom. Plak bekabeling die over de vloer loopt vast met stevige tape. Ga je de deur uit of naar bed? Trek de stekker uit het stopcontact.

Ga je de deur uit of naar bed? Trek de stekker uit het stopcontact.

Plek in de kamer

De plaats van de boom is minstens net zo belangrijk als de boom zelf. Zet de kerstboom dus in de hoek die het verste weg is van de uitgang van de woonkamer. Zo creëer je meer kans om te vluchten bij een brandende boom. Let er ook op dat er geen gordijnen tegen de boom aanhangen en zet een brandblusser of blusdeken binnen handbereik.

Optuigen

Waar let je op bij het optuigen? Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen, raadt de brandweer aan. Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar en hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden. Zorg er tevens voor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.

Brandvertragende spray

Voor een paar tientjes koop je al een bus brandvertragende spray. Bijvoorbeeld in de verfwinkel. Kies bij voorkeur voor een spray voor hout. Nog zo'n handige tip: schaf een rookmelder aan.

Blijf kalm

Breekt er onverhoopt toch brand uit. Dan is tip nummer één: blijf kalm. Probeer je hoofd erbij te houden, waarschuw overige bewoners en vlucht volgens het vluchtplan. Sluit daarbij de deuren achter je en blijf dichtbij de grond. Bel na de ontvluchting zo snel mogelijk 112.