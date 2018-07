Kijk live mee: de dragqueen-pride van de Roze Maandag

Internatio­na­le Junk Food Dag: Deze ketens hebben we in Brabant en dit komt er nog aan

21 juli Het is vandaag internationale Junk Food Dag! Wat betekent dat je ongegeneerd burgers, friet, frikandellen, donuts en nog meer snacks naar binnen kan werken. Helemaal in de Brabantse steden kan je nu helemaal losgaan, want we zijn een hoop nieuwe fastfoodzaken rijker én er komen er nog meer bij. Waar kan je nu terecht en wat staat er nog te wachten?