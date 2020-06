Kijk mee naar de nieuwe achtbaan Max en Moritz in de Efteling: vooral voor kwajongens

Een scheetorgel. Welk kind vindt dat nou niet leuk? Of ergens aanzitten dat eigenlijk niet mag. Stiekem iets opblazen? In de Efteling mag het vanaf morgen allemaal. Scheetmuziek maken, bordjes met 'niet aankomen!’ negeren en een bom laten ontploffen in het water. In de nieuwe Max en Moritz mogen kwajongens eindelijk doen waar ze goed in zijn, zónder commentaar van papa en mama. De achtbaan is speciaal voor hen; en de pret begint al in de wachtrij.



Het is een nieuw concept; interactie in de wachtrij. En het was tijd om het uit te proberen, vond directeur Fons Jurgens Want de Efteling is leuk. Maar dat lange wachten doet weinig voor het park. ,,We willen echt naar die negenplus dus we moesten iets doen met de wachttijden.”